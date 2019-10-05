英美澳聯署 施壓fb通訊程式設後門

讓政府取私人通訊內容 fb拒從

今年3月，朱克伯格宣布整合WhatsApp、fb的Messenger和Instagram，並全部加入端對端加密技術。《衛報》指聯署官員包括英國內政大臣彭黛玲、美國司法部長巴爾、國土安全部署理部長麥卡利南和澳洲內政部長達頓，他們要求fb不要在未能確保不降低用戶安全及有合法途徑取得通訊內容以保護市民的情况下，繼續為通訊程式執行端對端加密。

英美另協議 跨境索科企數據免申請

周五英美兩國亦另外簽署協議，容許雙方執法部門不需經過對方政府，直接向當地科技公司索取數據；現有程序下要從科企索取資料要先向對方的政府申請，過程需時6個月至兩年，新協議有望加快程序至數星期以至數日。

面對外界關注端對端加密技術對剝削兒童和其他罪行的影響，朱克伯格周四指研究加入端對端技術時，已首要考慮到有關兒童剝削的風險。fb其後亦發聲明，反對西方政府要求設立後門程式，因這會打擊各地人們的私隱與安全。

（衛報）