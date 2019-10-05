39元星巴克禮品卡利誘「測試手機」

過程歷時僅兩分鐘

記者於8月28日去到該校的主圖書館，發現有兩名背着背包、看起來像學生的男性正拿着星巴克的5美元（約39港元）禮品卡，穿梭在多張書桌之間，說服學生接受3D人臉掃描。其中一人指示學生：「將臉部轉一圈……完美！」，而該學生在不消兩分鐘內就獲得禮品卡。

有份接受掃描的18歲新生Jenile Ho事後受訪時，才知道自己的臉已被掃描。她稱不知道項目與Google有關，最初以為兩人是學生，「他們說希望我能測試一款新Android手機，讓我輸入電郵，然後要求我迅速完成所有操作」。

事主不知與Google有關

同為18歲的Kelly Yam則形容當時被指示望着手機上的一點，然後用鼻子跟着該點移動。她坦言自己易受禮品卡引誘，對方聲稱這只是一項調查，她甚至不為意需要簽署同意書。

黑人學生威廉斯（Deon Williams）則憶述，5月曾目擊多名學生排隊進行類似試驗，當時有人向他表示完成「數據分析」即可免費獲得禮品卡，但未有提及人臉掃描。他承認，自己一心想着禮品卡，就輸入了虛構的電郵地址，直至後來詢問其他完成試驗的同學，才得知項目與Google有關。

（紐約每日新聞）