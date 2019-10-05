擬改善非白人面容解鎖 Google涉騙資料

計劃針對深膚色人種

Google於今年7月承認展開人臉數據「實地考察」，以5美元（約39港元）的禮品卡吸引民眾接受人臉掃描，從而建立大型而多元化的數據庫，提升Pixel 4人臉解鎖的準繩度。《紐約每日新聞》報道，這項計劃主要針對較深膚色人種。由於數據量不同，西方人臉識別技術一直被批評帶有種族及性別歧視，例如麻省理工媒體實驗室去年2月發表的報告指出，IBM及微軟等人臉辨識演算法在檢測深膚色女性時，誤差較淺膚色男性高出三成半。

主要目標大學生露宿者

報道引述多名前外判員工透露，他們受僱於國際人力資源機構任仕達（Randstad），但是受Google經理「直接指導」。有人形容大學校園在員工之間被視為「金礦或獨角獸」，因為學生的生活預算較為緊絀，易受禮品卡吸引；有人則透露任仕達曾派遣團隊到亞特蘭大針對當地露宿街頭的黑人，因為露宿者往往不知道發生什麼事，亦最不可能向傳媒告密。他補充，Google未必知道針對露宿者的決定，但該公司一名經理確實曾要求員工專門收集深膚色人種的數據。另一人則坦言，感覺有關做法是「想讓我們剝削弱者」。

訛稱邀玩遊戲 暗拍下臉容

他們又表示，被告知在說服對象接受人臉掃描時，盡量避免談及Google的名字，只會說「玩手機數分鐘即可獲得禮品卡」，或「我們有一個新應用程式，試用即可獲得5美元」，甚至向參與者隱瞞他們用作「玩遊戲」的手機實際上正拍攝其臉容的影片。

根據報道取得的同意書內容，Google可儲存參與者的人臉數據「直至達到預期目標，預料將需時5年」，惟不少前員工都坦言，他們被要求迫使參與者在未閱讀同意書的情况下簽字。

Google回應稱該項目收集的數據最多只會保留18個月，亦會按參與者要求刪除。其發言人透過聲明表示，公司會嚴肅看待指控並展開調查，又稱指控提及的行為違反其自願研究的要求及培訓，強調項目是為了提升人臉解鎖功能的公平性。

人權組織美國公民自由聯盟（ACLU）北加州分部的律師斯諾（Jacob Snow）則批評，Google外判商的行為不可接受，不應透過針對弱小社群來解決演算法偏差。他又指企業須遵守「聯邦貿易委員會法」第5節，即禁止在市場作出欺詐行為。

（衛報／紐約每日新聞）