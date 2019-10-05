擬改善非白人面容解鎖 Google涉騙資料

【明報專訊】美國有傳媒披露，科網巨擘Google為改善新智能手機Pixel 4的人臉解鎖功能，於是經第三方公司招聘調查人員，到街頭及校園蒐集大量有色人種的人臉數據。有前外判員工透露，他們獲指示針對露宿者及學生等易受禮品卡利誘的對象，並以誤導手段說服對方接受人臉掃描，例如訛稱只是玩「自拍遊戲」或「調查」，事前亦會催促對方簽署同意書，導致不少人在未閱畢的情况下簽字，做法引起道德爭議。報道未能確認Google對此是否知情，Google則表示會嚴肅調查事件。
計劃針對深膚色人種
Google於今年7月承認展開人臉數據「實地考察」，以5美元（約39港元）的禮品卡吸引民眾接受人臉掃描，從而建立大型而多元化的數據庫，提升Pixel 4人臉解鎖的準繩度。《紐約每日新聞》報道，這項計劃主要針對較深膚色人種。由於數據量不同，西方人臉識別技術一直被批評帶有種族及性別歧視，例如麻省理工媒體實驗室去年2月發表的報告指出，IBM及微軟等人臉辨識演算法在檢測深膚色女性時，誤差較淺膚色男性高出三成半。
主要目標大學生露宿者
報道引述多名前外判員工透露，他們受僱於國際人力資源機構任仕達（Randstad），但是受Google經理「直接指導」。有人形容大學校園在員工之間被視為「金礦或獨角獸」，因為學生的生活預算較為緊絀，易受禮品卡吸引；有人則透露任仕達曾派遣團隊到亞特蘭大針對當地露宿街頭的黑人，因為露宿者往往不知道發生什麼事，亦最不可能向傳媒告密。他補充，Google未必知道針對露宿者的決定，但該公司一名經理確實曾要求員工專門收集深膚色人種的數據。另一人則坦言，感覺有關做法是「想讓我們剝削弱者」。
訛稱邀玩遊戲 暗拍下臉容
他們又表示，被告知在說服對象接受人臉掃描時，盡量避免談及Google的名字，只會說「玩手機數分鐘即可獲得禮品卡」，或「我們有一個新應用程式，試用即可獲得5美元」，甚至向參與者隱瞞他們用作「玩遊戲」的手機實際上正拍攝其臉容的影片。
根據報道取得的同意書內容，Google可儲存參與者的人臉數據「直至達到預期目標，預料將需時5年」，惟不少前員工都坦言，他們被要求迫使參與者在未閱讀同意書的情况下簽字。
Google回應稱該項目收集的數據最多只會保留18個月，亦會按參與者要求刪除。其發言人透過聲明表示，公司會嚴肅看待指控並展開調查，又稱指控提及的行為違反其自願研究的要求及培訓，強調項目是為了提升人臉解鎖功能的公平性。
人權組織美國公民自由聯盟（ACLU）北加州分部的律師斯諾（Jacob Snow）則批評，Google外判商的行為不可接受，不應透過針對弱小社群來解決演算法偏差。他又指企業須遵守「聯邦貿易委員會法」第5節，即禁止在市場作出欺詐行為。