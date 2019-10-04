日企「腦波頭帶」惹監控質疑 蒐數據改善辦公室設計引誤會

【明報專訊】日本地產公司東急不動產在東京澀谷區新落成的辦公室大樓推行試驗計劃，包括將辦公室改為自由座位（free address desk）、加設綠化設施、運動及冥想空間等，試驗期間讓員工戴上腦電波監測頭帶，觀察工作環境改變對其身心有何影響，引起網民質疑此舉是監控員工表現。東急不動產強調腦電波儀器只是用於蒐集數據，以改善辦公室設計，未來不會向其他企業出售有關儀器。
東急不動產的試驗計劃以「將舒適的工作風格形象化」為目標，並於上月30日開放予傳媒參觀。新辦公室引入多項科技，獲標榜為「智能辦公室」，同時主打綠化政策，在公司內擺設逾250種植物，辦公室一隅亦分別設有運動及冥想空間。為了解新措施對員工的實際影響，該公司讓部分員工戴上腦電波監測頭帶，觀察其壓力、集中程度、興趣感、舒適感及興奮度，將這五大指標量化為參考數據；亦會檢測員工在簡單運動或冥想前後的血液流動、脈搏等有何變化。
30員工自願戴上測試
目前約有400名員工參與試驗計劃，預計明年初公布結果。該公司於周二（1日）起向顧客企業開放，旨在將辦公室本身打造成展示廳。
最初《日經新聞》集中報道腦電波儀器，惹來網民紛紛留言斥此舉是「反烏托邦」、「地獄」等。東急不動產發言人其後解釋，並非所有參與計劃的員工都有使用有關儀器，只有約30人自願接受檢測。他又舉例指坊間一般認為「綠化環境會使人冷靜」，而公司希望透過試驗了解植物對員工腦部有何影響，並分析有關數據，為顧客企業的辦公室設計提出更好方案，強調並非想監控員工表現，亦不會出售腦電波儀器予其他公司。