日企「腦波頭帶」惹監控質疑 蒐數據改善辦公室設計引誤會

東急不動產的試驗計劃以「將舒適的工作風格形象化」為目標，並於上月30日開放予傳媒參觀。新辦公室引入多項科技，獲標榜為「智能辦公室」，同時主打綠化政策，在公司內擺設逾250種植物，辦公室一隅亦分別設有運動及冥想空間。為了解新措施對員工的實際影響，該公司讓部分員工戴上腦電波監測頭帶，觀察其壓力、集中程度、興趣感、舒適感及興奮度，將這五大指標量化為參考數據；亦會檢測員工在簡單運動或冥想前後的血液流動、脈搏等有何變化。

30員工自願戴上測試

目前約有400名員工參與試驗計劃，預計明年初公布結果。該公司於周二（1日）起向顧客企業開放，旨在將辦公室本身打造成展示廳。

最初《日經新聞》集中報道腦電波儀器，惹來網民紛紛留言斥此舉是「反烏托邦」、「地獄」等。東急不動產發言人其後解釋，並非所有參與計劃的員工都有使用有關儀器，只有約30人自願接受檢測。他又舉例指坊間一般認為「綠化環境會使人冷靜」，而公司希望透過試驗了解植物對員工腦部有何影響，並分析有關數據，為顧客企業的辦公室設計提出更好方案，強調並非想監控員工表現，亦不會出售腦電波儀器予其他公司。

（日經新聞/產經新聞弁護士.com）