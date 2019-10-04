朝認試射「北極星-3」 無礙核談判重啟

朝鮮官媒朝中社報道，朝鮮國防科學院在周三上午7時11分從東部元山近海向東試射一枚彈道導彈，導彈最大飛行高度達約910公里，飛行距離約450公里。日本指導彈墜落日本海專屬經濟區，韓聯社引述分析指導彈若以正常角度發射，飛行距離會更長。韓聯社根據朝中社公布相片，推測平壤這次或利用水下運載器發射導彈，而非利用潛艇發射。美國科學家聯盟（FAS）國防專家潘達（Ankit Panda）指試射展示朝鮮目前最大型的固體燃料發射系統，突顯美國為何須採取更廣泛行動阻止朝鮮的導彈技術研發。

美國與朝鮮原定下周將再展開初步核會談。朝鮮為換取美國放寬制裁，曾承諾完全無核化，不過美國國家利益中心專家卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）認為，朝鮮希望在會談前談判明確表明立場，似乎想美國放棄這項要求。

（BBC/韓聯社）