印度「洋葱危機」 恐衝擊國內外政局

印度今年先是乾旱，到雨季尾聲降雨又過多，使洋葱收成銳減，預計10月底另一造收成前將繼續不敷應市。近數月，洋葱已漲價3倍至80盧比（約9港元）一公斤。為了改善本土供應，印度外貿總局周日宣布，即時禁止出口各類型洋葱。此外，當局規限全國零售商庫存為1萬公斤，批發貿易商的庫存為5萬公斤。法令生效後，洋葱價格在兩天之間回落至一公斤50盧比（約5.6港元），縱然仍高於數月前的25盧比一倍。

失收禁出口 曾漲價3倍

洋葱是印度菜主材料兼菜肴靈魂，國民也偏好本土產品口味而不愛中國洋葱等外來貨，故其價格波動往往是敏感政治議題，尤其是印度馬哈拉施特拉邦、哈里亞納邦地方議會即將10月21日改選。莫迪政府6月已取消洋葱商出口優惠；9月預告考慮嚴厲措施平抑物價、防止囤積居奇。不過，洋葱農民不甘在失收下遭官方壓價。

莫迪今年競選連任其中一項承諾是要提高農民收入，惟與此同時他也要確保物價穩定。惠譽解決方案（Fitch Solutions）亞洲國家風險分析師Jason Yek說，莫迪既要控制食品物價，但他也承諾要提高農民收入，這令莫迪政府陷兩難，「任何壓洋葱價格的人為措施都會引起洋葱農民反彈。」

此外，印度位列亞洲數一數二的洋葱出口國，上一個財政年度出口220萬噸，主要輸往孟加拉、斯里蘭卡、阿聯酋等國。禁令一出，同樣視洋葱為三餐必需品的鄰國即叫苦，甚至憤怒。

尼泊爾去年輸入了3.7億磅印度洋葱，但周二首都加德滿都市場卻無一顆。在迪拜，蔬果商販周一稱印度洋葱平均售價在兩周內已由每公斤1迪拉姆（2.1港元）升至3.5迪拉姆（7.5港元），預料還會漲，惟未見銷量變化。

孟加拉一年要入口70萬至110萬噸洋葱，其中約75％從印度輸入，數月來洋葱價格增至7倍。首都達卡商販被消費者遷怒罵作「土匪」，索性不賣。孟加拉政府表示將改從緬甸、土耳其、埃及、中國等地入口。

（紐約時報/路透社/彭博社）