歐法院裁fb需全球刪仇恨言論

目前歐盟的「電子商務指令」規定，科技公司毋須為用戶上載的資料承擔直接法律責任，亦沒必要監察平台上的所有內容，但歐洲法院指出，該法並沒阻止平台積極監管違法內容或重複出現的類似帖文。裁決又指只要不違反相關國際法，今次案例應適用於全球範圍，但強調僅限於歐盟成員國法院命令，即不適用於一般用戶舉報。

不適用於一般用戶舉報

案件源於奧地利綠黨成員格拉威什尼希（Eva Glawischnig-Piesczek）入稟法院，要求fb在全球刪除關於她的誹謗言論，最終當地高等法院將個案轉交至歐洲法院。fb批評裁決「破壞了長久以來一個國家沒有權力限制其他國家言論自由的原則」；英國人權組織Article 19則憂慮會侵害言論自由，「開創危險先例，讓一國法院控制其他國家的互聯網用戶可看到的內容。這可能很容易被濫用，尤其是人權紀錄較差的政權」。

（金融時報/路透社）