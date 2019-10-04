伊拉克實彈鎮壓示威 3日18死

最初在巴格達發起示威的民眾要求改善政府服務、打擊貪污和失業人士求職問題，伊拉克不同派別的學者都認同示威者是表達合法訴求。然而民眾示威遭到防暴警察用實彈、催淚彈和水炮驅散，造成最少兩人死亡，286人受傷，包括40名警員。當局被指使用過度武力，有傳媒形容周二的衝突是「血色星期二」（Bloody Tuesday）。巴格達有示威者指這場示威與過往的不同，是一場「非政治」示威，與任何政黨和族群無關，亦不想政治人物或教士介入；有參與抗議的前軍人則認為，國家的頭號問題是貪污，過往曾禍國殃民。

示威擴展至其他城市，有人縱火燒毁政府建築物或闖入市政大樓。然而各地示威同遭當局鎮壓，周三示威有5人死亡，包括1名兒童，有兩人來自南部城市納西里耶（Nassiriya）。路透社昨日引述消息，指納西里耶再有7名在示威者與保安部隊的衝突中死亡，包括一名警員；另一個城市阿馬拉（Amara）亦有4人死亡；連日各地示威有數以百計民眾和警員受傷。

蔓延全國 巴格達宵禁

總理馬赫迪周三宣布巴格達自周四清晨5時起實施宵禁至另行通知，周四早上有士兵在巴格達中央地區巡邏。惟路透社引述目擊者稱，巴格達其他地區仍有示威；納西里耶、阿馬拉和希拉周二起已實施宵禁。有數十名示威者無視宵禁令在巴格達解放廣場聚集，但後來防暴警察到場驅散。

伊拉克的大型示威亦引起鄰國伊朗憂慮，伊朗邊境保安指揮官昨日指因應伊拉克局勢，周三已暫時關閉兩個通往伊拉克邊境口岸，包括一個伊朗朝聖者常用的口岸。

（路透社/法新社/海灣新聞）