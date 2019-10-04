國際觀察：以暴制暴 法國警察入困局 ／文：申世明

法國防暴武器向來備受爭議，除了直徑4厘米的橡膠子彈成輿論焦點外，兩宗涉及警暴的死亡個案也特別受關注：去年12月，80歲穆斯林婦女拉德萬（Zineb Redouane）在里昂黃背心示威中，在位於4樓的公寓關窗時遭催淚彈擊中臉部，送院翌日死亡；今年6月，南特一場午夜音樂會因有人打鬥，警方發射催淚彈，多名青年跳進河躲避，24歲青年卡尼科（Steve Maia Canico）溺死。惹輿論質疑的是，兩宗個案都未有警員要負責。

反恐手法對付社運 高壓維穩

法國政府一直撐警，當傳媒在黃背心運動中質疑「警察暴力」時，上至總統馬克龍下至監警機構都一律否認。長期研究警察議題的巴黎第八大學教授科達喬尼（Vanessa Codaccioni）最近在《世界報》撰文稱，法國警暴源遠流長，歸根究柢在於統治者要消滅政治、經濟及社會秩序的任何挑戰。她指出，警察反恐及控制社運兩套策略愈來愈合二為一。因為要維持社會秩序，再加上敵對勢力不斷增加，警方武力不斷升級，走向軍事化。1980年代開始講求反恐，先發制人漸成警方策略核心，即要在目標人物採行動前，將他消滅，或在之前拘捕所有嫌疑人。到了2000年代初，社會運動興起，科達喬尼指出，自社運再興後，政治打壓趨加強，一方面是整個權力架構總動員對付活躍人士，另一方面則是利用反恐先發制人的邏輯對付社運，務求把一切對秩序的挑戰壓下來。不過，強硬手段未能令社會長治久安之餘，警察亦成磨心，社會依然不見出路。

申世明