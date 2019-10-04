巴黎警總職員持刀殺4警 疑工作糾紛 　

事發於當地時間周四下午1時，據法國傳媒說法，施襲者是45歲男子，曾在巴黎警方的行政單位任職約20年。有警察工會成員稱，疑兇任職情報部門，以往從未造成任何問題，強調仍未清楚發生什麼事。

施襲者被擊斃

《巴黎人報》引述目擊者指現場警員陷於恐慌奔走，他說：「我對聽到槍聲感到驚訝，因為這本應不是你可聽到這種事的地方。我最初以為是自殺案，因為當前有很多自殺個案。」法新社引述消息人士稱，施襲者是在總部外的後院被槍殺。當時身處警總內部的一名翻譯員則稱，警員四處在跑，到處傳出哭聲，「我聽到槍聲……不久我見到有警員在哭，他們陷於恐慌」。

事發地點位於西岱島的旅遊區，平日這時段遊客擁擠，但襲擊案發生後多處被封鎖，數十名警員和緊急車輛抵達現場。警察總部旁邊的法院大樓則有廣播，宣布警總發生「襲擊」，指該區域「處於監控」。法國總統馬克龍和總理菲利普皆到了現場視察，主管警察事務的內政部長卡斯塔內亦臨時推遲出發訪問土耳其，改為前往現場。

（BBC/法新社/每日郵報）