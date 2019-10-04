壓力爆煲「被當渣滓」 法國警察遊行 輿論聚焦黃背心警暴 52自殺較殉職多

示威由數個法國警察工會發起，萬計警員由巴士底廣場走到共和國廣場，遊行規模是近20年最大。由於法律禁止公職人員穿制服參與示威，大部分人都是便衣上街。他們拿着代表自殺警察的棺木道具遊行，促社會關注警察面對的困境：今年起截至8月中旬已有52宗警察自殺，自殺人數甚至比因公殉職的人數更多。

警員不滿社會未支持他們的工作，一名參與示威的防暴警說：「我們變成社會的渣滓。」連綿數十個周末的黄背心示威，令警察疲於奔命，外界亦質疑警方濫用暴力。任職警員20年的貝努瓦（Cyril Benoit）表示，每周的黃背心示威將已然緊張的警力推到極限，警員面對前所未有的身心壓力。當差15年的安托萬（Antoine）質疑，外界只集中在示威者被警員橡膠子彈所傷，卻看不到示威者對警察的暴力，指摘政府在警員不斷面對濫暴批評時，未能維護他們。有警員不諱言，對黃背心示威民眾高呼和在牆上寫的反警察口號，甚至叫警察自殺，大感憤怒。

黃背心口號叫自殺 警稱憤怒

法國國會今夏公布調查結果顯示，警隊士氣低落背後有連串問題，包括工作超時沒「補水」和工作環境惡劣等。其中警察工會SCPN-Unsa的秘書長勒巴斯指警隊內部存在「深度絕望氛圍」。有份上街的警察工會職員德弗雷蒙（Eric Defremont）表示，抗議事關工作環境，批評警局大多破舊骯髒，甚至沒有恰當裝備。他說：「在法國沒有人會跟孩子說『我希望你當警察』，我們只想得到尊重。」總統馬克龍目前正推動退休改革，亦引起警員關注利益受損。警員蓋洛熱（Miguel Guelorget）說：「警員通常不示威，但身處工作環境、退休改革和自殺率升的困難，我們需要來這裏。」

斥警局破舊缺裝備 加薪未遏自殺潮

法國參議院去年一份報告指出，法國警員自殺率要比法國整體民眾的自殺率高36%，但強調自殺個案背後沒有單一成因。內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）4月宣布新的預防警員自殺措施，是連續第三任內政部長推出類似做法。當局去年還為警員加薪，但也未能遏止自殺潮。

卡斯塔內目前要捍衛警察的一項特殊待遇——任職27年以上警員的退休金每5年獲額外政府注資，但這仍待總統和總理的最終撥款決定。卡斯塔內因極力捍衛法國警察在黃背心危機的執法恰當，被嘲是「法國頭號警察」，他周三在參議院承諾，自己關注警員上街的訴求，承諾要增加撥款和增聘人手。

（紐約時報/法新社）