普京質疑遭成人利用：善良但無知

馬克龍促做實事：寧海灘撿垃圾

通貝里上周一與15名來自12個國家的兒童向聯合國兒童權利委員會提出訴訟，指控阿根廷、巴西、法國、德國、土耳其此5個主要碳排放國沒有行動解決碳排放問題，違反1989年通過的《聯合國兒童權利公約》，惹來法國政府強烈反彈。法國總統馬克龍隨即反擊，稱不認為法國與德國在阻礙環保行動，例如法國正逐步淘汰煤炭，直言興訟「不是解決問題的最有效方法」。

馬克龍強調環保運動攻擊的焦點應該是那些阻撓運動推展的國家，「極端立場」無可避免會導致社會對立。他也認為，通貝里掀起反對全球暖化的罷課遊行成功動員全球成千上萬年輕人是好事，但應有實質行動，「我寧願我們每周五去河川或科西嘉島海灘撿垃圾」。

不少批評也指出，德國現時有40%再生能源，法國的溫室氣體排放是全歐第二低，通貝里針對兩國，卻未有針對全球最大的溫室氣體排放國美國和中國。不過，那是因為訴訟基於《聯合國兒童權利公約》，中美印並非締約國，故未能在該法律框架下追究。