敢言通貝里衝擊建制 遭質疑能力成效 環保少女斥抹黑者轉移視線

通貝里去年8月起逢周五在斯德哥爾摩國會外獨自罷課示威，敦促各國領袖重視科學理據，應對氣候變化，她的行動感動不少學生加入，不足一年間行動席捲全球，贏得國際領袖重視。她上周一（9月23日）在聯合國氣候峰會上直斥各國領袖漠視氣候變化的迫切危機：「我們正處於物種大滅絕的開端，而你們所有人還能淨講經濟長期增長的童話。你們好大膽！」她在同一個場合怒目盯着懷疑氣候變化的美國總統特朗普，經此一役，她更聲名大噪。

患亞氏保加症 不怕得罪別人

通貝里曾說，亞氏保加症是她的「超級力量」，使她能持久專注地面對氣候危機議題，行事和言論更坦率直接，不怕開罪別人。不過，輿論對通貝里的言行並非一面倒讚好。有人批評她「靠嚇」，有人質疑她的動機，也有人挑剔她，例如通貝里今年1月在Twitter發布一張在丹麥火車上用餐的相片，便被網民挑剔用即棄餐具不環保，「其身不正」。網絡流傳各種造假抹黑，例如有相片聲稱是氣候遊行後參與人士棄置垃圾，或指通貝里收受索羅斯資助等。國際事實核查網絡成員弗拉米尼（Daniela Flamini）近日撰文分析為何會有那麼多謠言抹黑，指出通貝里的論證建基科學，令人難以攻擊，批評者因而轉為抹黑人身攻擊。芬蘭事實核查平台Faktabaari創辦人薩洛（Mikko Salo）說：「她情理兼備，認真督促即時行動，她對很多持份者來說是危險的，而散播假資訊正好是分化及製造混亂的有力武器。」

據《曼谷郵報》專欄作家帕里塔（Paritta Wangkiat）觀察，不少泰國人在社交網站討論通貝里的演說時，不是聚焦其信息，而是她的「態度」。自稱自由派的Way Magazine在facebook聚焦討論其精神狀態，認為她的精神狀態導致她如此「好勇鬥狠」。不過最惹爭議的反應是Voice TV主持納他功（Nattakorn Devakula），他指人人都知道氣候變化，「不用小孩來教」。

美媒：撼動建制令政治口號淪廢話

通貝里9月27日在facebook說：「仇恨者很積極，他們批評我的外貌、衣著、行為及跟其他人不同。他們想出各種可以想出的謊言及陰謀論。似乎他們會肆無忌憚，因為他們千方百計要避免談論氣候及生態危機。」她說，不明白為何成年人要花時間嘲笑及恐嚇提倡科學的少年和兒童，「我想他們一定只是感到受我們威脅」。《紐約客》記者格森（Masha Gessen）評論稱，其他推動環保的年輕人往往會按照建制的遊戲規則行動，試圖跟政客平起平坐地對話，但往往被忽視；通貝里卻以兒童的身分痛斥成人辜負孩童，甚至推動兒童介入環保自救的行動，從外撼動建制，此舉令所有以保護兒童為名的政治口號全淪為廢話，也是通貝里力量所在。

明報記者

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