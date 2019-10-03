法國研監測社交網查逃稅

無差別蒐數據 掀私隱爭議

有關提議最初由公共行動及會計部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）提出，旨在透過社交網站蒐集證據，以確定個別人士的生活方式是否符合其申報的收入水平。他去年向法國電視台表示，稅務局可透過社交網站「看你會否在未能負擔名車的情况下，卻有多張在名車內拍攝的照片，那也許是從你的堂兄或女友借用，但亦可能不是」。該系統亦能用於偵測網上購物平台的海關欺詐案，以及報稅者的主要居住地，例如有人宣稱定居國外，但實際卻長期居於國內。

負責監管數據的國家資訊自由委員會（CNIL）則提出書面建議，敦促政府謹慎處理計劃，因為這相當於大規模而自動地蒐集大量數據，而非針對特定的可疑案件，有關做法或能「對個人的網絡行為形成極大轉變，令他們無法在相關平台上自由表達想法」。目前英國稅務海關總署亦有類似的電腦系統，從社交網站蒐集數據以識別逃稅行為。

（衛報）