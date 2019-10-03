星洲啓「假新聞法」 否認扼殺異見

政府可刪帖標警告

根據這項今年較早時通過的新法例，若政府認為有關帖文內容不實，政府部長有權下令社交網站在相關帖子旁加上警告，極端例子可下令刪帖。如果網上行為被裁定為惡意和損害新加坡國家利益，相關公司可被罰100萬新加坡元（約566萬港元），個人則最高可被判囚10年。在新加坡設有亞洲區總部的互聯網公司如Google、facebook和Twitter，新加坡當局暫時對其免除部分規定，讓這些企業有時間適應。

政府強調有必要阻止假新聞在網上流傳，因為假消息會促使社區分裂，打擊民眾對政府機構的信心。通訊及新聞部長易華仁（S. Iswaran）昨在美媒CNBC的節目表示，假新聞法是為確保而非控制言論自由，推動可讓民眾作出恰當判斷的正確資訊。

人權組織質疑窒礙討論

然而人權組織質疑法例窒礙網上討論、科技公司和傳媒企業的發展，今年初全球各地亦有近100名學者對假新聞法可能影響學術自由表示憂慮。維權人士兼新聞網站《新敘述》（New Naratif）總編輯韓俐穎認為，新法例影響廣泛，暫時難以預料當局如何執法，但勢會引起寒蟬效應和自我審查。

（法新社/CNBC）