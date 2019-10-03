收生涉歧視亞裔 哈佛勝訴 招生考慮「種族平衡」 官：不完美可改善

哈佛大學入學評估不止考慮申請者的學業成績，也包含課外活動、成長經歷和個人特質。興訟的SFFA批評哈佛為了「種族平衡」目標，對測驗成績較其他族裔好的亞裔採更高的標準；而在其他方面的評分標準則過於主觀，且往往落入種族定型，令亞裔處於劣勢，評分偏低，對他們不公平。原告並指控哈佛在考慮收生時種族成決定性的因素，在營造多元校園時未有充分考慮其他非關種族的因素。

亞裔入學門檻較高

案件去年10月開審，被視為可能會影響各間大學多年收生傳統的官司。審訊過程中，哈佛不少招生秘密亦被揭發，例如會調低較少人報讀哈佛的郊區白人學生的SAT要求、運動員或校友子女獲得優先等。波士頓的聯邦地區法院法官伯勒斯（Allison Burroughs）周二裁定哈佛4項控罪全部不成立。她在130頁長的判決書中承認，哈佛的收生制度「不完美」，可作多項改善，防止招生人員有不自覺的種族偏見，但法院不能僅因為可以做得更好為由，就廢除該合憲且優良的收生制度。

不排除尋最高法院終極裁決

伯勒斯說，哈佛招生程序考慮種族，符合嚴格司法標準，學生組成多元也有益處。她稱，獲哈佛錄取的學生將在不同經驗、信仰與才能的人群中生活與學習，增進彼此了解，最終會令種族不會成入學考慮因素，但目前並未是時候。

哈佛大學發聲明歡迎裁決，並感謝哈佛舊生在庭上作證支持哈佛多元政策，其他大學亦暫鬆一口氣。SFFA主席布盧姆（Edward Blum）對判決感到失望，表示會向波士頓上訴法院尋求推翻，有需要時會上訴到最高法院。美國最高法院過去40年多次裁決，均認同大學為增進多元校園產生的教學益處，可考慮申請者種族，但不能設限額。

據統計，2010至2017年，哈佛大學亞裔美籍學生約佔20%，拉美裔與非裔美籍學生各佔10%，白人等其他族裔佔約60%。

（衛報/紐約時報/路透社）