特朗普斥「烏克蘭門」彈劾調查屬政變

蓬佩奧承認旁聽烏總統電話

蓬佩奧昨日出訪羅馬期間首次就「烏克蘭門」回應事件，承認7月25日有聽到特朗普與烏克蘭總統澤連斯基的通話，但拒絕透露內容；眾議院數個委員會主席稱若確實如此，他將成為彈劾調查的證人。蓬佩奧周二去信外交事務委員會主席恩格爾，稱委員會提議官員作證的日子未能讓官員做好準備。他又在Twitter表明會採取一切可行手段阻止國務院官員「受威嚇」，稱國務院和白宮可尋求限制官員透露內容的範圍。

眾議院情報、外交事務及監管委員會3名主席隨後聯署去信蓬佩奧，警告他若妨礙官員到國會作證是非法行為，並會成為妨礙彈劾調查的證據。彈劾調查會盤問最少兩名直接相關的外交官員，另外烏克蘭問題前特使福爾克爾周四會到國會作證，前駐烏克蘭大使約萬諾維奇則由原定本周三改在下周五（11日）到眾院作證。

《紐約時報》周二引述消息指國務院督察總長利尼克（Steve A. Linick）曾去信數個參眾兩院委員會，要求周三開會並提供一些文件副本。報道指文件由國務院署理法律顧問交予利尼克，未知蓬佩奧是否得悉，但可能對調查很重要，並使特朗普更難阻止彈劾調查。

（路透社/CNN/紐約時報）