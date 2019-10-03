韓軍方推斷朝鮮試射潛射導彈

朝鮮增部署彈性反擊能力

韓國聯合參謀本部昨日表示，有關導彈應該是從朝鮮江原道元山北部一帶發射，其射程約450公里、飛行高度達910公里，有可能是「北極星」系列的SLBM。韓國防長鄭景斗亦稱，該導彈原本的射程約為1300公里，估計是發射時提高了角度以縮短飛行距離。美國有線新聞網絡（CNN）引述美國官員稱，今次的導彈是從水下平台發射，但並非由潛艇發射。日本內閣官房長官菅義偉則稱，該導彈在空中一分為二，其中一部分可能落入日本島根縣附近的專屬經濟區（EEZ）內。首相安倍晉三強烈譴責朝鮮違反聯合國決議。

今次是美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩6月在板門店會面以來，朝鮮第9次試射導彈。SLBM能力提高意味朝鮮可於半島以外的地區作部署，並在其核武軍事基地遭襲擊時作出「二次打擊」，即仍有足夠核力量反擊。青瓦台對今次試射表示憂慮；歐盟則譴責朝鮮此舉是「又一次挑釁行為」，呼籲美朝盡快重啟核談判。

專家料與美談判前增籌碼

朝鮮2015年開始測試SLBM，2016年曾發射4枚SLBM，射程500公里。路透社分析稱，朝鮮今次發射的導彈若在標準平台發射射程1900公里，日韓都在範圍，若由潛艇發射將令攔截更困難。朝鮮R級潛艇續航能力相信有7000公里，可抵夏威夷，但R級潛艇由柴油推動，產生極大噪音，相信易於為美國偵測。

首爾梨花女子大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）認為：「朝鮮傾向於在談判前提高賭注，試圖贏得對方讓步。」

（路透社/法新社）