英醫學報告披露 男子因脫歐精神錯亂

公投結果有落差

有關個案周二（1日）刊登在《英國醫學期刊病例報告》（BMJ Case Reports），其主治醫生卡舒（Muhammad Zia Ul Haq Katshu）寫道，患者妻子報稱自公投結果公布後，他開始花更多時間在社交媒體發表想法，但難以接受身邊發生的政治事件，後來愈得愈來越擔心種族事件，睡眠狀况亦轉差。他最初被送院時表現焦慮，一度試圖用雙手在醫院地板上「挖洞」逃走，又認為自己受到監視，電台的所有對話都是衝着他而來。患者事後坦言：「當時我在看支持留歐的選區分界圖，而我的選區所反映的意見與我不符。」

家庭工作壓力或是誘因

最終他被診斷患上類似精神分裂的急性精神病，相信是首宗由英國脫歐引發的案例，而他本身承受的家庭及工作壓力亦可能是誘因之一，他13年前曾因工作相關壓力出現類似情况。該疾病的特徵為急性發作，一般會於3個月內完全康復。患者短暫入院並接受奧氮平（olanzapine）治療後，在兩周內康復，直至今年6月最後一次與醫生會面時依然沒有大礙。

（獨立報）