「一國兩界」 約翰遜提終極脫歐方案 北愛變相衍生兩邊境 愛爾蘭歐盟反應冷淡

沒檢查站但有「檢查」 盼歐盟同讓步

身兼保守黨黨魁的約翰遜在曼徹斯特舉行的黨大會結束前發表閉幕演說，他重申要按其計劃在10月31日完成脫歐，他強調保守黨不是反歐政黨，英國也不是反歐國家，但如今必須跟歐盟有新的伙伴關係。他指已向歐盟提出自己相信是「有建設性」和「合理」的提案，讓雙方各自妥協。

脫歐協議一大爭議是如何確保北愛跟歐盟國家愛爾蘭之間沒有硬邊界，以免違反北愛和平協議。約翰遜聲言，任何情况下位處或鄰近北愛邊界處都不會有檢查站，但承認會有「檢查」。與此同時，英國全國將退出歐盟，重新控制自家貿易政策，並保護英國體制。約翰遜強調，這是英國一方的讓步，希望布魯塞爾亦能讓步，但警告如果未能達成協議，另一選項肯定是無協議脫歐。

這說法大致符合《每日電訊報》最先爆出、其他英國傳媒跟進報道的「四年期一國兩界」（two borders for four years）方案。據此方案，英國將如期在本月底脫歐，但隨即進入保留歐盟體制的過渡期，直至明年除夕，到在2021年元旦，英國全國將退出包括關稅同盟在內的所有歐盟體制——前任首相文翠珊政府跟布魯塞爾達成的擔保方案中，英國全國會留守關稅同盟，新方案完全相反——唯一例外是北愛爾蘭要繼續在農業和製造業等上遵守歐洲單一市場的規範。

在這情况下，北愛會在關稅問題上會跟愛爾蘭產生邊界，有需要處理清關事宜，但在單一市場方面卻會跟英國變相形成邊界（見圖）。

北愛商會：差過無協議脫歐

約翰遜方案另一重要不同之處，在於文翠珊版本擔保方案在單一市場及關稅同盟的問題皆不設時限，故英國強硬脫歐派和北愛「統派」一直強烈反對，擔心變相被迫以次等方式留在歐盟。但約翰遜版本則列明2025年再由北愛議會決定是否為單一市場做法「續期」，由2021年實際上完成脫歐計起，足足是4年時間。

較早前已傳出約翰遜政府跟北愛「統一」民主統一黨（DUP）已達成協議，最新公布方案被視為DUP意外肯作讓步。不過，愛爾蘭和歐盟的反應依舊不樂觀。

愛爾蘭歐洲事務部長麥肯蒂稱，這樣的方案對都柏林來說是不可接受，質疑約翰遜尋求達成協議的誠意。愛爾蘭總理瓦拉德卡已反覆強調，如果擔保方案設置時限，即會對南北愛爾蘭造成不確定性，對都柏林而言不會比現在就無協議脫歐更好，他昨日又警告英國政府不應「違反人民意願」而「實施」邊關檢查。《衛報》更引述一名歐盟官員說：「如果這是最後提案，那就不會有協議。」北愛商會Manufacturing NI昨斥方案對北愛企業而言「比無協議脫歐還差」。

（綜合報道）