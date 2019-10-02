摩洛哥異見女記者 被控非法墮胎判囚

【明報專訊】摩洛哥一名不時批評政府的女記者被指涉嫌有婚外性行為及非法墮胎，周一被判囚一年，惟她否認指控，斥當局政治檢控。事件被視為摩洛哥政府屢針對傳媒的又一案例，人權組織批評當局近年藉由通姦甚至恐怖主義等罪名打壓新聞工作，今次裁決再次打擊人權和自由，標誌「摩洛哥自由的黑暗一天」。
曾報道動亂人權問題 斥政治檢控
涉案的28歲記者雷索妮（Hajar Raissouni）任職於阿拉伯語獨立報章Akhbar Al-Yaoum，曾報道關於摩洛哥北部里夫（Rif）地區動亂涉及的人權問題而受注目，其家人不少亦為傳媒中人。今年8月31日，她在當地一間診所求診後被便衣警察拘捕。控方稱，雷索妮經醫生檢驗有懷孕迹象，並曾接受「晚期墮胎」，觸犯禁止婚外性行為及墮胎的法例，強調控罪與她的記者身分無關，只是她恰好光顧受監視的診所而落網。
醫生證明治療內出血 同被判囚
雷索妮斥指控全屬揑造，強調是為治療內出血而求診，從未墮胎。她控訴警方強迫她接受婦科檢查，調查時又專門就她的報道及其家人的情况盤問，包括提及一名任專欄作家的敢言長輩。她質疑事件屬政治檢控，旨在阻嚇他人批評政府。該診所的婦科醫生亦否認曾助雷索妮墮胎，事發時實是為她做手術清除血栓，已提供醫療證據。
惟雷索妮最終被裁定罪成，判囚一年。其蘇丹裔未婚夫涉串謀犯罪亦判囚一年，被指負責墮胎手術的醫生亦被囚兩年，另外一名麻醉師及醫護助手分別判緩刑一年及8個月。雷索妮的代表律師表明將會上訴。
多個人權組織均譴責事件。國際特赦組織中東及北非總監莫拉耶夫（Heba Morayef）批評當局以不公指控將雷索妮定罪，對摩洛哥婦權造成毁滅打擊。人權監察區域總監邦謝斯（Ahmed Benchemsi）斥裁決明顯不公，違反人權，損害個人自由，標誌「摩洛哥自由的黑暗一天」。
據無國界記者公布新聞自由指數，摩洛哥在180個國家中名列135。雖然當地於2016年修訂法規，廢除涉及新聞工作的罪名，但不少提倡新聞自由的組織指控當局改以其他名目控告記者，打壓新聞自由。例如當地著名記者阿努茲拉（Ali Anouzla）2013年被控宣揚恐怖主義，另一調查記者曼蘇里（Hicham Mansouri）亦於2015年因通姦罪被囚。