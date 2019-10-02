摩洛哥異見女記者 被控非法墮胎判囚

曾報道動亂人權問題 斥政治檢控

涉案的28歲記者雷索妮（Hajar Raissouni）任職於阿拉伯語獨立報章Akhbar Al-Yaoum，曾報道關於摩洛哥北部里夫（Rif）地區動亂涉及的人權問題而受注目，其家人不少亦為傳媒中人。今年8月31日，她在當地一間診所求診後被便衣警察拘捕。控方稱，雷索妮經醫生檢驗有懷孕迹象，並曾接受「晚期墮胎」，觸犯禁止婚外性行為及墮胎的法例，強調控罪與她的記者身分無關，只是她恰好光顧受監視的診所而落網。

醫生證明治療內出血 同被判囚

雷索妮斥指控全屬揑造，強調是為治療內出血而求診，從未墮胎。她控訴警方強迫她接受婦科檢查，調查時又專門就她的報道及其家人的情况盤問，包括提及一名任專欄作家的敢言長輩。她質疑事件屬政治檢控，旨在阻嚇他人批評政府。該診所的婦科醫生亦否認曾助雷索妮墮胎，事發時實是為她做手術清除血栓，已提供醫療證據。

惟雷索妮最終被裁定罪成，判囚一年。其蘇丹裔未婚夫涉串謀犯罪亦判囚一年，被指負責墮胎手術的醫生亦被囚兩年，另外一名麻醉師及醫護助手分別判緩刑一年及8個月。雷索妮的代表律師表明將會上訴。

多個人權組織均譴責事件。國際特赦組織中東及北非總監莫拉耶夫（Heba Morayef）批評當局以不公指控將雷索妮定罪，對摩洛哥婦權造成毁滅打擊。人權監察區域總監邦謝斯（Ahmed Benchemsi）斥裁決明顯不公，違反人權，損害個人自由，標誌「摩洛哥自由的黑暗一天」。

據無國界記者公布新聞自由指數，摩洛哥在180個國家中名列135。雖然當地於2016年修訂法規，廢除涉及新聞工作的罪名，但不少提倡新聞自由的組織指控當局改以其他名目控告記者，打壓新聞自由。例如當地著名記者阿努茲拉（Ali Anouzla）2013年被控宣揚恐怖主義，另一調查記者曼蘇里（Hicham Mansouri）亦於2015年因通姦罪被囚。

（法新社/衛報/紐約時報）