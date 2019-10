【明報專訊】法國總檢察長周二表示,現年90歲的前任總理巴拉迪爾(Edouard Balladur)涉嫌在1990年代的軍售案中,指使財政部門批出合約而收取回佣用作競選總統的資金,他將在專門審理部長級官員案件的法國特別法庭「共和國司法法院」(Court of Justice of the Republic)受審。巴拉迪爾與前任國防部長萊奥塔爾2017年已被控,1993年至1995年間出售潛艇給巴基斯坦、賣護衛艦予沙特時「串謀濫用公司資產」。檢方聲明今指當年回佣估計約合1300萬法郎(相當於今日的1710萬港元),其中約1000萬法郎供巴拉迪爾1995年大選用,但結果他競選落敗。巴拉迪爾否認指控,稱當年競選經費經過當局審查。