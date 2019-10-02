研究質疑減吃紅肉防癌護心效果

刊於《內科醫學年鑑》的最新吃肉指引是由來自7個國家的14人專家小組制定。小組分析了多項現有研究，顯示每減少食用3份紅肉（每份約為65克），可令因癌症死亡人數每1000人減少7人，但減少幅度有限，而相關統計的確定程度甚低。研究人員亦發現將進食加工肉類與心血管疾病及糖尿病連結的證據質素「非常低」，而減少癌症及心臟病風險的程度亦非常小，減少進食紅肉或加工肉類的健康效果並不確實。

小組總監、加拿大達爾豪斯大學流行病學家約翰斯頓（Bradley Johnston）指出，今次研究旨在改變給予普遍營養建議的老派做法，而更為集中於個別飲食益處的證據，促人們應當看看研究，掌握更多資訊才自行決定，而非單聽從權威機構。

專家提醒勿因風險小而忽視

研究掀起爭議。世界癌症研究基金會研究總監米特羅（Giota Mitrou）明言，對過去30年間多項嚴謹的研究有信心，不會改變現有飲食建議。美國癌症協會專家麥卡洛（Marji McCullough）稱，研究員考慮了民眾的個人價值觀和偏好，那就像說「我們都知道頭盔可拯救生命，但有些人仍喜歡騎電單車時風吹髮絲的感覺，面對現實吧，大部分人都不會撞車」，但麥卡洛指出，所有人都會同意你應戴頭盔。

（法新社）