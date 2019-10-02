馬克龍牽線對話 魯哈尼請特朗普「食檸檬」

為了促成美伊通話，馬克龍秘密安排了電話線，特朗普則在電話線另一端等待。魯哈尼只要離開酒店套房，踏進一保安房間，便可跟特朗普通話。馬克龍事前未有向伊朗提出有關建議，周二晚在數名幕僚陪同下突然到訪魯哈尼入住的千禧希爾頓酒店（Millenium Hilton Hotel），由魯哈尼幕僚傳話，並在魯哈尼套房外等待。不過魯哈尼拒絕，連踏出酒店房也拒絕，令馬克龍空手而回，特朗普則空等。

電話線另一端空等

消息人士稱，由於美國未有保證會撤回對伊朗制裁，魯哈尼恐怕特朗普只是借美伊會談來吹噓成就，因此拒絕。另外，魯哈尼在國內備受強硬派壓力，魯哈尼早已因為曾透露可以考慮跟特朗普對話而遭強硬派憤怒抨擊。

伊朗人認為，事件顯示特朗普十分希望跟伊朗談，幾近絕望。美國專家亦稱，特朗普在聯大期間如此期待跟魯哈尼通電話，反映他面對排山倒海的國際問題感受挫，「烏克蘭門」亦令他更受壓。政治風險顧問公司「歐亞集團」主席庫普錢（Cliff Kupchan）說：「特朗普十分期望外交勝利，但卻找不到。他認為美伊會談會是最有可能的勝仗。」

伊朗半官方通訊社Aftab報道，特朗普在8月舉行的G7峰會上，也曾顯得極想一會伊朗官員。馬克龍當時邀請了伊朗外長扎里夫前來談判，伊朗接受邀請的條件是不能有任何機會碰到美國官員。當馬克龍告訴特朗普扎里夫會來時，特朗普堅持要加入，但被馬克龍拒絕。

（紐約時報）