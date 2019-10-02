高官揭蓬佩奧見證特朗普致電烏總統

蓬佩奧：誓阻民主黨傳召官員

雖然蓬佩奧的名字無現於上周四解密的爆料人投訴書，他本人也沒透露自己有份參與那次通話，但外界質疑他知情。眾議院3個委員會已限蓬佩奧於本周五前提供「烏克蘭門」相關文件，及安排受傳召的國務院前任、現任官員接受調查會談。

受傳召官員計有前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）、上周五辭職的烏克蘭問題特使福爾克爾（Kurt Volker）、歐洲與歐亞事務副助理國務卿肯特（George Kent）、美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）、有份聽到通話的國務院顧問布雷赫（Ulrich Brechbuhl）。傳票還要求蓬佩奧列出一份涉事官員清單。

此外，蓬佩奧上周五自稱未讀完爆料人的投訴書，但聲稱那是由「掌握第二手資料的人」提交的。特朗普陣營亦反覆強調投訴書內容並非第一手資料，甚至源於「道聽塗說」。負責接納投訴，並將之評估為合宜轉交國會情報委員會的情報機構督察長，周一罕有聲明反駁，強調爆料人的握有事件的第一手等資料、「直接了解某些涉嫌的舉動」，獲評為「緊急兼看來可信」。

（華爾街日報/彭博社）