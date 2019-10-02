特朗普求助澳總理 蒐證抹黑通俄調查

《紐約時報》報道，澳洲總理莫里森9月19日訪美前不久，特朗普應司法部長巴爾的要求，致電莫里森請他協助美國司法部有關「通俄門」緣起的調查，提供資料。該報稱，情况類似特朗普促烏克蘭總統澤連斯基調查民主黨總統候選人拜登父子，也是以美國外交促進個人利益，而跟該次通話一樣，白宮亦限制查閱通話內容摘要，只有少數幕僚能閱覽。

限制查閱通話內容 僅少數幕僚可閱

特朗普要莫里森協助，是因為美國聯邦調查局（FBI）2016年調查俄羅斯干預大選，部分是緣於澳洲官員報料。2016年5月，澳洲駐英國高級專員唐納（Alexander Downer）與特朗普競選團隊外交政策顧問帕帕多普洛斯（George Papadopoulos）在倫敦一間酒吧見面，閒談中後者聲稱從與俄國有關係的學者米夫蘇德（Joseph Mifsud）得悉，莫斯科可提供所掌握抹黑當時美國民主黨總統候選人希拉里的「數千封」電郵。其後唐納當年在澳洲政府准許下，把事件告知FBI，觸發FBI調查。

特朗普私人律師朱利亞尼等人認為，米夫蘇德是「西方情報機構」誘騙帕帕多普洛斯的圈套，但沒證據。2017年11月初米夫蘇德以訪問學者在羅馬活動後，已經下落不明。

米勒的「通俄門」調查促成數名特朗普助手被控妨礙司法及向調查人員撒謊罪成，帕帕多普洛斯去年9月亦被判囚14天。特朗普一直抨擊「通俄門」調查是「獵巫」，5月宣布巴爾將調查「通俄門」調查緣起，旨在查探是否由黨爭引發。

澳洲政府周二聲明證實有上述通話，總理承認答應幫忙。澳洲傳媒周二報道，巴爾5月致信白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）提及澳洲駐美大使提供調查協助。

澳洲記者亞克斯利公開一封相信是由澳洲駐美大使霍基（Joe Hockey）於5月寫給巴爾的信件副本，霍基在當中表示澳洲政府「將盡最大努力來支持你們在此事上的努力」。

澳政府認有通話 總理允幫忙

美國司法部發言人庫佩茲辯稱，特朗普與巴爾只是在協助負責領導調查「通俄門」緣起的檢察官德拉姆（John Durham）爭取「包括外國」等的多方資料，「在司法部長巴爾的請求下，總統聯絡了其他國家，請他們把司法部長和德拉姆介紹給適當官員」。

白宮發言人吉德利周一晚聲明，特朗普與莫里森的通話關乎美國司法部數月前宣布的調查，並無爭議。有司法部前官員亦向《紐時》稱，總統請外國領袖協助美國調查並不違法，但亦有前司法部官員質疑巴爾在通俄門緣起調查中的角色異常地積極。

隨着「烏克蘭門」資料陸續曝光，美國國務卿蓬佩奧、司法部長巴爾、特朗普私人律師朱利亞尼皆已捲入國會已展開的彈劾調查。朱利亞尼已收到眾院委員會的傳票，限於10月15日前提交他在電視訪問中所提及，與烏克蘭官員的會談紀錄。

（紐約時報/法新社）