斥朱利亞尼胡言 拜登團隊促電視台停訪問

朱利亞尼涉為協助特朗普，游說烏克蘭官員調查拜登兒子亨特任職受薪董事的能源公司貪污案，及追查拜登在擔任副總統期間迫使烏克蘭撤換當年的檢察總長索金（Viktor Shokin）。他周日在美國廣播公司訪談節目表示，若特朗普沒促烏克蘭調查拜登，反倒是「違憲」的失職。他承認8月初到馬德里會晤烏克蘭總統親信葉爾馬克（Andriy Yermak），4月或5月曾於巴黎見過一名烏克蘭檢察官談論裁撤索金，及1月在紐約、2月在華沙見過接替索金的盧岑科（Yuri Lutsenko）。

前烏官員稱無證據需查拜登父子

揭發「烏克蘭門」的爆料人在投訴書稱，華府官員稱那次馬德里之會是總統通話的「直接後續行動」。8月被撤職的盧岑科表示，他跟朱利亞尼有兩次碰面和多次通話，曾回絕過朱尼亞尼的調查要求。他表示樂於配合美方調查，但他看不出有何證據要他調查拜登父子，他叫朱尼亞尼倘握證據，該展開美國調查和入稟法院，而非借烏克蘭實行可能影響美國大選的政治仇殺。美國眾院情報委員會主席希夫表示打算「最快下周」傳召朱利亞尼提交文件，可能稍後還會請他親自作證。

（路透社/洛杉磯時報）