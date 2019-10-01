特朗普網上狙擊 右翼懸紅查身分 烏克蘭門爆料人憂安全

特朗普：我應可見見指控者

特朗普因施壓烏克蘭重查拜登父子引發美國國會啟動對他彈劾調查，引爆事件的源頭是一名情報人員向當局投訴其跟烏克蘭總統的電話通話內容。特朗普周日晚在Twitter寫道：「像每一個美國人，我應可會會我的指控者，尤其是這個所謂的『爆料人』以徹底不正確和欺詐的方式，出示了我與外國領袖完全沒問題的談話。」他連續兩天指控爆料人的投訴建基於二手及三手資訊，是「假爆料人」。他也攻擊民主黨籍國會情報委員會主席希夫上周向國會「撒謊」，並暗示應以叛國罪拘捕他。

共和黨強調特朗普要求烏克蘭調查拜登及其子亨特貪污，才是「真正爆料人」。總統政策顧問米勒（Stephen Miller）抨擊爆料人「是企圖顛覆民選政府的蓄意破壞者」，而特朗普「追究烏克蘭貪污醜聞，符合美國的國家利益」。保守派政治網站《華盛頓觀察家》報道，兩名右派人士懸紅5萬美元（約39萬港元）追查爆料人身分。

民主黨：即將傳召作證

上周四公開的投訴書中，爆料人表示特朗普7月25日在通話中，涉嫌脅迫烏克蘭總統澤連斯基協助華府調查民主黨總統參選人拜登；當時聽到通話的約有12名白宮政策官員、值班官員。不過該爆料人並非該通電話對話的「目擊者」，而是因職責所需由白宮同僚告悉。《紐約時報》報道，爆料人是一名現時在弗吉尼亞蘭利中央情報局總部工作的中情局職員。

代表爆料人的律師致函參、眾兩院的情報委員會主席等人，表示擔心委託人及事件相關人士的人身安全。他們促請議員「在保障爆料人底下表達意見，申明這個保護機制不容許直接或間接的報復」。

領導「烏克蘭門」調查的民主黨籍國會情報委員會主席希夫周日受訪稱，其委員會仍在研究確認投訴書提及的其他人士。委員會與爆料人有作證協議，預計「很快」能作證。爆料人的代表律師扎伊德（Mark Zaid）表示，仍在討論到國會作證確保身分保密的細節，未達任何協議。

美國國會本來休會兩星期，惟因應三大委員會本周展開「烏克蘭門」調查，相關議員皆回到國會山莊，準備發出新傳票索取涉案文件、材料等，並即將向首兩名證人取證。

（路透社/法新社/彭博社）