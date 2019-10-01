示威現場被捕 俄演員罕有改判緩刑

烏斯季諾夫否認有參與示威，亦有片段顯示當天他在遊行隊伍旁邊被警方抓住及毆打，但他最終因「襲警」被判囚3年半。事件觸發各界人士包括演員、教士和教師聲援，當中包括向來親政府者，數百計人更曾在總統普京辦公大樓外築人鏈抗議。他在9月20日獲准保釋，等候上訴結果。莫斯科市法院昨接納一段可見他站在地鐵站附近的閉路電視片段作為證據，並裁定特韋爾斯科伊（Tverskoi）地區法院的裁決應改變。

烏斯季諾夫和代表律師對於最新的判決仍感不滿，表示會再提出上訴。他昨日向記者重申沒有犯罪，批評警方非法指控他。今年7月起俄羅斯有多場反政府示威，但遭當局打壓，有最少6人被判囚2至4年，更掀起警方濫暴爭議。法院就烏斯季諾夫一案宣判前一天，有約2.5萬人在莫斯科參與獲政府批准的集會，以聲援多名早前在反政府示威期間被捕的人。

（路透社/法新社）