曼谷人車擠迫洪水為患 巴育提遷都

稱仍在構想 研任內執行

巴育9月18日在「泰國與世界接軌」大會上提到如何遷都，包括一、找尋一處離曼谷不遠、遷都開支不高的地點；二、遷往曼谷外圍以紓緩擠塞問題。他說，遷都可解決曼谷日益嚴重的人口擠迫、交通擠塞、污染和海平面上升導致的水患問題，同時還可以帶動泰國其他區域的經濟發展。不過，他表示遷都只屬構想階段，仍要深入研究社會和經濟影響，如要落實還需要很長時間，但不排除會在他任內執行。

泰國近年亦有研究遷都。前首相他信曾提議將首都遷往曼谷東北數十公里的那空那育府（Nakhon Nayok），另外亦有研究將政府部門遷往曼谷東面的差春騷府（Chachoengsao）。他信妹妹英祿2011年當首相時，曼谷洪水為患，幾名執政黨議員也曾提交動議，倡議成立委員會討論遷都或建立第二首都的可能性。那空那育府水資源富足，地勢平坦而偏高，沒有水患疑慮，且該區連接3座機場和高鐵，被視為理想新首都。

專家：曼谷恐數十年內被淹沒

泰國國家經濟和社會發展委員會（NESDC）秘書長多薩蓬（Thosaporn Sirisamphand）向《曼谷郵報》稱，巴育尚未要求該機構認真研究這種可能性。他認為巴育只是拋出這議題，讓大家想想如何解決曼谷擠塞。

曼谷現時人口估計達970萬，在東南亞僅次於印尼首都雅加達。根據2018年公佈的全球交通最糟城市排名，曼谷高居第8。曼谷位於泰國灣以北30公里，屬於低窪地帶，被視為受全球氣候暖化威脅最嚴重的地區之一。專家多次警告，曼谷可能在幾十年內被淹沒。

（衛報/曼谷郵報）