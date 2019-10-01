日消費稅增至10% 專家憂得不償失 恐打擊消費致衰退 進一步削弱「安倍經濟學」

「死線」前買電器 電視銷量升3倍

大部分商品今日起會提高至10%，但新鮮食品及部分貨品則維持8%（見表）。《日經亞洲評論》周日報道，不少人趕在加稅前最後一刻購買售價較高的產品如電腦，顯示人們憂慮加稅對生活的影響。有電器店舖開價26萬至50萬日圓（近1.9萬至3.6萬港元）的OLED電視機銷量，到上周日較去年同期增長3倍；冷氣機銷量亦是同期的兩倍。

六旬婦：感覺如午餐漲價一半

一名60歲婦人稱消費稅對她生活影響相當大：「對我來說，感覺像是1000日圓（約72港元）的午餐變成1500日圓（約108港元）。」有人表示加稅後會減少開支。

日本私人消費佔GDP 60%，消費稅如何影響經濟備受關注。日本過去調高消費稅都打擊經濟增長，今次亦惹起憂慮。有分析認為會較2014年4月加稅的影響輕微，因為加稅只是2個百分點，較5年前的3個百分點低，加上新鮮食物不會加稅、部分非現金交易可獲5%回贈，以減少增稅的影響。第一生命經濟研究所首席經濟學家長濱敏弘分析預計今次加稅後1年，經濟增長或下跌0.3個百分點，較2015年於增稅後下跌1.5個百分點的幅度。

8月消費者指數跌至3‧11後低位

《華爾街日報》引述數據指日本消費者信心指數去年起逐漸下跌，今年跌勢轉急，到8月30日已跌至37.1，跟2014年4月1日調高消費稅後1個月相同，亦是2011年3．11東日本大地震以來另一低位，反映民眾對未來經濟感憂慮。

日本負債目前超過GDP200%，政府加稅是希望應付開支。但財務省前官員、現中央大學法學院教授森信茂樹指出，到2025年全部戰後嬰兒潮出生的人都會年屆75歲，10%消費稅將難以維持政府的社福制度，屆時或需要把稅率增至15%。

人口老化 加稅難維持社福制度

不少專家認為加稅只會適得其反。首相安倍晉三上台以來提倡「安倍經濟學」振興經濟，令通脹維持2%，但成效不大。

安倍前經濟顧問本田悅朗認為，加稅會削弱「安倍經濟學」的效果，他又指政府為紓緩增稅影響的措施只是權宜之計，難以承受加稅帶來的衝擊。他指出國內工資增長少，加稅意味可動用收入及消費減少，考慮到目前全球和地緣政治風險，目前加稅是最差的時機。

（華爾街日報/金融時報/日經亞洲評論）