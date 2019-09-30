SpaceX「星際飛船」盼下年上太空 馬斯克：可載百人往太陽系任何角落

「建月球火星基地關鍵拼圖」

上周六是SpaceX火箭首次抵達太空軌道11周年紀念，馬斯克在得州布朗斯維爾（Brownsville）的博卡奇卡（Boca Chica）發射場展示星際飛船的原型。星際飛船長約50米、直徑約9米，負載達150噸。太空船會由名為Super Heavy的大型火箭搭載升空，這具火箭的直徑亦有9米、長68米，它最多可搭載37個猛禽引擎，可視乎不同任務增減引擎數目。

馬斯克表示星際飛船預計最快一至兩個月內測試飛到6.5萬呎高空後降落，6個月內再測試飛到太空軌道，不過他補充這試飛時間表要視乎情况。星際飛船未知何時正式運作，但日本富商前澤友作早前跟SpaceX定下協議，將在2023年作星際飛船繞月之旅。

殖民火星是SpaceX的長遠計劃，馬斯克表示，星際飛船是「在月球和火星建立基地的關鍵拼圖之一」。他亦勾勒其太空探索目標，說希望建立一個「可供我們探索其他世界的世界」，在月球及火星建立城市。

NASA署長「抱怨」厚此薄彼

SpaceX除了自行發展載人太空技術，亦透過「龍」飛船為NASA運送物資到太空站和合作研究載太空人到國際太空站。NASA亦有跟波音公司研究相關方案，然而交由商業公司載太空人到太空站計劃的目標時間一再延後，今年相信亦難藉SpaceX等送太空人升空。

NASA署長布萊登斯汀在馬斯克發布會前一日在Twitter貼文：「我很期待SpaceX明日的發布會，但與此同時（NASA與私企合作的）商業載人項目發展落後多年。NASA希望在美國納稅人有分投資的項目中看到（SpaceX）同等的熱情。」馬斯克前日回應稱，SpaceX投放了不足5%的公司資源研發星際飛船，大部分資源都用在獵鷹火箭和載人「龍」飛船。

（紐約時報/天空電視台/彭博社）