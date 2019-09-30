英警研查約翰遜市長期間瀆職

涉不當資助女商人 有性關係

現年34歲的阿爾庫里自稱企業家，曾成立串流平台和兩間科技公司。《星期日泰晤士報》上周日的報道指她在2013年及另一個日子先後從約翰遜負責的機構「倫敦發展促進署」獲得1.15萬鎊（約11萬港元）贊助金，又在不符合資格的情况下獲准參與3個貿易代表團。《星期日泰晤士報》在昨日報道又引述消息稱，阿爾庫里曾向4名友人承認在約翰遜任職倫敦市長期間與他有性關係。

大倫敦政府（GLA）監察官上周五去信約翰遜，稱注意到2008至2016年間他與阿爾庫里的關係讓後者得以參與貿易代表團，和在不可能的情况下令其公司獲資金贊助。監察官稱已轉事件轉交警察行為獨立辦公室（IOPC），研究需否就他涉嫌公職行為不當展開刑事調查；事件轉交IOPC是因倫敦市長職責包括管理倫敦警察廳。約翰遜昨在BBC節目Marr Show回應稱他所做的事完全符合規範，不涉利益衝突。

（星期日泰晤士報/BBC）