憂約翰遜頒緊急法保脫歐 在野黨部署不信任動議

推郝爾彬任看守首相 各黨分歧

雖然國會月初通過法案規定約翰遜若無法達成協議，必須要向歐盟申請延期脫歐，但蘇格蘭民族黨資深議員霍西（Stewart Hosie）上周六稱，大家愈來愈擔心約翰遜會有方法繞過有關規定。他表示，今周可能向約翰遜政府提出不信任動議，認為可能是唯一阻止無協議脫歐的方法。不信任動議可以令國會臨時選出看守首相，確保不會無協議脫歐後，才重新大選。上周五，蘇格蘭民族黨黨魁施雅晴（Nicola Sturgeon）暗示，可能支持工黨黨魁郝爾彬當看守首相；不過自民黨有保留，認為郝爾彬太分化。不信任動議通過後，在野黨若無法在14天內組成政府，便要提前大選，大選至少要在不信任動議後7周舉行。霍西表示最快可望周一或周二提出不信任動議。

《觀察家報》昨指出，愈來愈多下議院議員相信約翰遜正考慮動用2004年的「國民緊急應變法」來繞過國會阻脫歐的法案。該法規定，一旦遇上全國危機、國安受威脅（如戰爭時）、或遇上「嚴重危及人類福祉」（如運輸網絡受阻、食物、金錢、能源及健康服務受阻）的緊急情况，政府可頒布緊急法例。工黨影子脫歐事務大臣施紀賢（Keir Starmer）稱，約翰遜試圖挑撥一旦無法10月31日脫歐，英國將會出現暴亂及死亡的恐懼，令他可以引用該法避免延期脫歐。約翰遜上周斥國會較早時通過的阻無協議脫歐法案為「投降法」，斥留歐派「投降」及「背叛」，施紀賢認為那是旨在挑起支持脫歐的選民憤怒，製造社會不穩。他警告，約翰遜任何試圖引用緊急應變法都會被法院阻止。有首相府消息人士稱，約翰遜無計劃引用緊急應變法。

約翰遜盼政治任命法官惹質疑

最高法院11名法官上周一致裁定約翰遜暫停國會非法後，首相府擔心會在國會及法庭面對更多挫折。約翰遜上周六稱，希望效法美國，在任命高院法官前作政治審查。他對《星期日電訊報》說：「如法官會這樣對政治問題作判決，那麼至少有理由要求一些問責。美國的例子可以參考。」英國律師會及大律師公會上周均表明，政治任命法官會威脅司法獨立。

（英國廣播公司/觀察家報）