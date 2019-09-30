國會決取特朗普普京通話紀錄 克宮反對

特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基7月25日的通話紀錄上周公開後，引起風波不斷，美國有線新聞網絡（CNN）上周五（27日）報道，有白宮高官承認特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基的通話紀錄被列為機密，存於高度保安電腦檔案系統，特朗普跟普京和沙特最高層的通話亦同樣如此處理。

希夫出席周日清談節目時表示，為了保障美國國家安全，有需要看看特朗普跟其他國家領袖的談話——「尤其是普京」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri S. Peskov）上周五被問到會否擔心特朗普跟普京的通話紀錄被公開時，說：「我們希望我們的雙邊關係不會出現這樣的情况，雙邊關係的問題已夠多了。」他強調領袖間的電話通話應是機密，上周公開「頗不尋常」。

據克里姆林宮網頁，特朗普過去3年共跟普京通過11次電話，最近一次是7月。雙方對電話內容只作簡短描述。特朗普跟俄羅斯的關係一直惹揣測，俄羅斯被指在2016年協助特朗普當選，特朗普則屢稱「通俄」調查是獵巫。

特朗普拍片斥民主黨奪國民自由

面臨彈劾調查的特朗普上周六則在Twitter向支持者發布短片，稱國家正前所未有地處於關鍵時刻，警告民主黨正試圖奪去「你的槍、你的醫保、你的選票、你的自由」。

民主黨的眾議院情報委員會主席希夫接受美國廣播公司訪問時稱，已跟「烏克蘭門」的揭密者達成協議，只待署理國家情報總監馬圭爾完成對揭密者代表律師的安全審核程序，即很快可讓揭密者出席聽證會作證。他強調馬圭爾保證司法部或白宮不會指指點點何事不能說。

（紐約時報/路透社）