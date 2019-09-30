率先報道拜登逼烏反貪 記者斥右翼扭曲原意

特朗普陣營及右翼一直試圖轉移視線，將事件說成是特朗普「打擊華府建制貪腐」。幾年前率先於《紐約時報》揭發亨特在烏克蘭商業活動的記者撰文，質疑右翼陰謀論者扭曲其報道，變成連串謊話及宣傳。

特朗普陣營渲染拜登包庇兒子

根據白宮公布特朗普跟烏克蘭總統澤連斯基的對話紀錄，特朗普要求基輔跟美國司法部長巴爾和自己的私人律師朱利亞尼合作，以找出拜登家族跟烏克蘭前檢察總長索金之間發生何事，指「很多人在談論拜登的兒子，也談拜登叫停檢控，很多人想知道發生什麼事」。拜登之子亨特在2014年烏克蘭革命後成為當地能源公司Burisma受薪董事，該公司是當時已流亡的舊政府環境部長茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）所擁有，後成為調查目標。拜登後來施壓踢走索金，如果跟此事有關係，則會有利益衝突的嫌疑。

不過，2015年首先在《紐約時報》揭發拜登父子和烏克蘭爭議的記者賴森（James Risen），近日在The Intercept網站撰文，指當年報道遭到特朗普陣營及其支持者的扭曲。

他指當時拜登訪問烏克蘭，其一目標是向基輔傳達必須大力打貪，但這信息或會因其子亨特跟Burisma的關係削弱。

賴森稱，在亨特加入Burisma董事局那月，英國政府嚴重詐騙案辦公室（SFO）下令凍結茲洛切夫斯基在倫敦的2300萬美元銀行戶口資產，以作反洗黑錢調查。

烏克蘭檢察官拒絕配合英方調查，例如不肯交出所需文件，結果因缺乏足夠證據，英國法院下令SFO解除凍結相關資產。到2015年9月，時任美國駐烏克蘭大使狠批索金的辦公室拒絕配合英方調查，甚至點名提到茲洛切夫斯基的案件，指索金辦公室非但沒有交出證據，反而致函茲氏律師稱未有落案。上述資金被英方解凍後，迅速被調到塞浦路斯。

賴森稱，報道的重點是亨特的商業活動令奧巴馬政府的反貪信息大大削弱，也令拜登在烏克蘭推動反貪顯得尷尬及偽善。

其他跟進報道指，拜登曾以查貪不力為由，迫烏克蘭炒掉總檢察官索金。賴森稱，報道出街後沒引起很大注意，但今年卻惹來朱利亞尼及特朗普等人注意，並將報道扭曲成拜登迫令烏克蘭炒掉索金以阻止其調查亨特。

（The Intercept）