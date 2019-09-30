國務院再查希拉里電郵 特朗普濫權嫌疑再燒

調查人員聯絡130新舊官員

在「烏克蘭門」引發的彈劾總統風波方興未艾之際，《華郵》再爆出特朗普政府的爭議行徑，最近數周重新加快對希拉里任職國務卿時的電郵調查，國務院的調查人員期間聯絡了多達130名新舊官員，包括曾直接向希拉里匯報的官員以至電郵會輾轉送達希拉里的低層官員。報道指這些官員的電郵被作追溯機密評估，部分官員更因此被指有罪責。

其中一人是前近東事務助理國務卿費爾特曼（Jeffrey Feltman），他說：「我原以為是例行公事，但有些怪事在發生。」菲爾特曼指去年初收到信函，獲告知其12封電郵包括機密資訊，到數周前被指逾50封電郵包括機密資訊是有罪責（culpable），但他很多被國務院指為有問題的電郵，都是自己2012年5月退休後才收到，那時候他已改到聯合國任職。

前高官指「翻炒」舊問題攻擊民主黨

有熟知調查狀况的華府前高官形容，這是共和黨人「令希拉里電郵問題一直存在」的方式，又指調查是「令一整批民主黨外交政策人士蒙污的方式」，以及阻攔甚至禁止他們重回政府任職。

調查由國務院外交安全局實行，以艾奧瓦參議員格拉斯利為首的一批共和黨國會議員向國務卿蓬佩奧施壓，要求完成對希拉里私人電郵涉及機密資訊的評估，並向國會提交報告。

受查官員包括知名駐外大使及負責美國在中東、歐洲和中亞政策的助理國務卿，甚至是數十名現任或前任職業外交官，他們被視為間接向希拉里通風報信的渠道。據調查知情人士稱，這些通訊如今被「提升機密程度」或「重新列為機密」，這意味着被追溯評估為高度敏感，只應在國務院機密系統內傳送。許多受查者質疑此舉旨在妨礙外交官例行工作，部分人更聲言負責調查的外交安全局人員明言是不情願下追查，並受到外來壓力。

與澤連斯基通話稱伺服器處烏克蘭

特朗普在2016年大選時，曾被指試圖接觸俄羅斯人員，獲得針對民主黨候選人希拉里的黑材料，引發「通俄門」爭議。部分民主黨頂級外交專家回應最新報道稱，特朗普政府再以希拉里「電郵門」大做文章，會再被指控利用行政部門權對付政敵。

據上周公布的電話通話紀錄抄文顯示，特朗普在7月25日跟烏克蘭總統澤連斯基交談時，曾施壓對方調查希拉里的私人電郵伺服器下落。抄文提到「他們說Crowdstrike（一間美國通訊保護公司）……那伺服器，他們說它在烏克蘭」，其中Crowdstrike是其一公開指摘俄羅斯入侵希拉里及民主黨全國委員會伺服器的機構，但在特朗普私人律師朱利亞尼等推動的陰謀論中，真正幕後黑手是烏克蘭，它偽裝成俄羅斯行事，令外界以為克宮跟特朗普競選團隊合作。特朗普甚至指控該公司協助包庇烏克蘭，揣測伺服器如今在烏克蘭。但其說法飽受美國自由派傳媒質疑。

（華盛頓郵報）