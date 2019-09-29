沙特開放旅遊簽證 包括港澳兩岸

按原有規定，只有鄰近國家公民以及按伊斯蘭教朝覲或商務行程名義的訪客才能申請簽證。根據新簽證計劃，申請者每次簽證可在1年內多次進出沙特，合共逗留90日。

列多項罰則 最高1.25萬元

在外界關注的女性穿著問題上，沙特簽證資訊網站顯示對女性旅客的衣著規定有所放寬，只要求她們衣著可遮蔽肩膊和膝蓋，而毋須像沙特女性般穿著覆蓋全身的罩袍（Abaya）。不過，當局在新簽證網站上亦列出多項罰則，亂拋垃圾、隨地吐痰、插隊、未經對方同意下拍照和拍片，以及在禱告時間播放音樂等，罰款由50至6000里亞爾（約104元至1.25萬港元）不等。另外，遊客亦不可飲酒，至於外國未婚男女可否入住同一酒店房，當局並未明言。

每年約有1800萬穆斯林以宗教名義到訪沙特，沙特現計劃將數字提升到3000萬，預期到2030年或之前可吸引到1億外國和本土旅客，並創造100萬個旅遊業就業職位。

（綜合報道）