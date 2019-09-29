泰死亡女模疑被姦 揭陪酒業黑暗一面

25歲的希堤瑪（Thitima Noraphanphiphat）身兼模特兒、產品推銷員和派對助興人員，本月16日獲聘到曼谷市郊暖武里一個單位為派對侍酒，但入夜後保安卻在一名主要疑兇住的公寓大堂發現其屍體。初步驗屍結果指出，她死於心臟病發，肇因是嚴重酒精中毒，但消息指專家發現其陰道有「液體」和創傷痕迹，懷疑曾被強姦。

拖出房間貼昏迷照 警起訴一男

閉路電視片段顯示，24歲的主要疑兇、男模拉查達（Rachadech Wongtabutr）將不省人事的希堤瑪從房間拖到電梯，然後丟到大堂一張梳化。警方起初在拉查達否認涉案後釋放他，但因拉查達貼出事發當晚希堤瑪的昏迷相片，惹起公憤，警方後來以法醫證實希堤瑪死亡時間早於被拖出單位為由，拘捕拉查達，後者上周三被落案起訴。另一女子報案則指，在同一派對侍酒時被灌醉，醒來時全身赤裸，警方到上周四再拘捕另外6人。

陪酒「美女」遭性侵求助無門

事件令人關注泰國服務業中盛行「美女」（pretties）風氣，很多推銷活動、派對、夜店或酒吧都專門聘請「美女」助陣。任職於性別平權組織Teeranat基金會的乃亞那（Naiyana Supapung）向CNN稱，這些場合經常發生「美女」遭非禮或強姦的情况，她們經常被強行灌醉，卻因「美女」身分受歧視，求助法律無門。希堤瑪之死引發輿論呼聲，要求立法保護在這些陪酒產業任職的女性，以及改變外界對這種工作的歧視觀念。

（CNN/曼谷郵報）