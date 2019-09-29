漏油污染巴西3000公里海岸 影響橫跨8州 來源不明

最少6海龜死 稱暫無證據魚貝類受污染

巴西環境及可再生自然資源部（IBAMA）表示，自本月2日首次發現漏油事故以來，至今已有46座城市及近百個沙灘受影響。該地區本來以沙灘美景見稱，每年有大批西班牙和葡萄牙遊客到訪沿岸的度假村。當局提醒前往沙灘人士及漁民避免接觸油污，亦指目前沒有證據顯示當地魚類和貝類受污染，但已至少有6隻海龜和1隻海鳥死亡。據報最受影響的北里約格朗德州情况已回復穩定，當局目前重點清理包含部分亞馬遜雨林地區的馬拉尼昂州。

雖然巴西對出海域有大量石油勘探活動，但IBAMA的聲明指出，國營能源公司巴西石油（Petroleo Brasileiro SA）分析漏油的分子結構後，已確定「所發現物質的有機化合物與該公司生產及銷售的石油並不相符」，顯示石油並非出自巴西。測試亦確定石油源自同一個地方，但尚未清楚實際來源。當局估計或由將石油運離沿海地區的油輪所致，目前正聯同消防局、海軍及巴西石油調查事件。有照片顯示，最少兩個油桶被冲上岸。IBAMA協調員皮里洛（Fernanda Pirillo）表示：「巴西從未發生過這樣的事故……我們首次看到由未知源頭引起的事故影響如此多州份。」

環團批極右政府監管不力

巴西世界自然基金會（WWF）海洋計劃的協調員洛博（Anna Carolina Lobo）則表示，巴西甚少派出船隻和分析師監察當地水域，今次事故暴露其監管系統的弱點。她又批評自極右總統博索納羅上台後，該國對有關方面監管的支援更是逐步減弱。

（路透社／BBC／德國之聲）