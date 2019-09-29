曾駁斥伊拉克研核武 美「英雄」外交官病逝

得出情報虛構 小布殊照攻伊

在長達23年的外交官生涯中，威爾遜的職務主要集中於非洲。他於1991年波斯灣戰爭前是駐伊拉克署理大使，是最後一個與薩達姆見面的美國外交官。2002年，已卸任的他獲中情局委託到尼日爾，以確認伊拉克有否在1990年代購入製作核武的原材料「鈾黃餅」。當時他得出的結論是情報屬虛構，惟小布殊翌年1月發表的國情咨文上，仍稱「英國政府獲悉薩達姆最近從非洲尋求大量鈾」，並於7周後下令攻打伊拉克。同年7月，威爾遜在《紐約時報》撰文說，部分有關伊拉克核武計劃的情報遭到扭曲，以誇大伊拉克威脅。

威爾遜撰文一周後，保守派專欄作家諾瓦克（Robert Novak）稱威爾遜之所以獲派到尼日爾執行任務，部分原因是他獲當時身為中情局臥底探員的妻子普萊姆（Valerie Plame）推薦，最終普萊姆遭中情局革職，不少人視此為小布殊政府對威爾遜的政治報復。時任副總統切尼的幕僚長利比（Lewis Libby）則因披露中情局探員身分，被裁定妨礙司法公正及虛假陳述等罪成，直至現任總統特朗普去年頒令特赦。

威爾遜與妻子隨後搬到現居的新墨西哥州，2017年離婚。普萊姆在公布前夫的死訊後，形容他是「懷着獅子心的美國英雄」，又稱他當年是希望履行公民責任。他們的故事被拍攝為2010年的電影《不公平的戰爭》。

（BBC／紐約時報）