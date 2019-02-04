韓民眾撐新司法部長 號稱200萬人集會

批檢察針對部長

促改革檢察體制

民間組織「清算司法積弊泛國民聯帶」號召昨晚舉行「守護曹國」燭光集會，出席者佔據了首爾中央地方檢察廳外的8條行車線，全長約1.5公里。大會稱連同來自光州、大邱、釜山和濟州等地的人士，有多達200萬人參與。這是繼9月16至21日每日進行後的第7次集會，卻是人數最多的一次，約為上周末3.5萬人的60倍。集會者批評檢方針對曹國及其家人的調查，主張改革檢察體制、檢察總長辭職，以及增設調查上至總統的「高位公職者貪腐搜查處」。

涉嫌貪污違操守

3396教授聯署促下台

文在寅希望由首爾大學法律教授出身的曹國，整頓向來被指偏幫權貴的警察、檢察制度，惟曹本人雖然沒有直接牽涉任何指控，其家族私募基金卻涉金融犯罪、其妻也有偏幫女兒升讀大學兼獲取獎學金嫌疑，因而備受撻伐。日前，全國290間大專院校共3396名教授聯署，認為曹國涉及多項貪污嫌疑，有違社會公義與道德操守，要求他下台；聯署人數甚於2016年要求總統朴槿惠落台的2234人。

此集會舉行前1小時起，保守團體「自由連帶」約數百至2000人也在鄰近集會，要求曹國、總統文在寅落台，其間警察派出逾2500警力在周圍部署，分隔兩派集會人士。

（京鄉新聞/首爾新聞）