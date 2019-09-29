華郵：拜登子涉在華謀利 特朗普追問蘇世民

蘇世民：從未談過拜登家族

「我曾跟黑石負責人蘇世民（Stephen Schwarzman）談過。」特朗普在指控亨特拜登從中方手上取得15億美元後，聲言自己追問蘇世民道：「那有可能嗎？」蘇世民不解地反問：「誰拿到那筆錢？」特朗普答道：「拜登的兒子。」特朗普再問那可以怎發生時，蘇世民回應道：「也許我不應涉足在內，你知道那是非常政治性。」

蘇世民拒絕回應《華郵》提問，只透過發言人出聲明，強調自己「從未跟總統談過拜登及其家族，也從未跟中方談及過拜登或其家族」。白宮發言人亦未即時回應查詢。

本身跟特朗普是好友的蘇世民，在中國有不少投資，鋪了許多人脈關係，亦因此成為中美之間的傳話人。據其最新出版的自傳所寫，蘇世民去年曾在中美貿易談判期間「代表」特朗普政府8次出訪北京。

亨特拜登在烏克蘭能源公司謀得受薪董事一職前半年（即2013年底），曾陪同訪華的父親坐「空軍二」號到北京，12日後加入有中方企業做合資伙伴的投資公司任董事，該公司的附屬機構計劃集資15億美元。亨特的代表律師堅稱其客戶沒收到任何回報或補償，但特朗普及其私人律師朱利亞尼一直指控亨特吞了那15億美元資金，聲言是貪污證據。

（華盛頓郵報）