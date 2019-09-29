白宮認通話紀錄加密 包括與俄沙特對話

報道指該官員承認國家安全委員會律師發出指示，把7月25日特朗普恭賀烏克蘭總統澤連斯基領導的政黨在國會選舉大勝的通話謄本，「妥當存放」於高度機密電腦系統。該系統一般只會把極敏感的文件以「代碼」存放。此回應增添了「烏克蘭門」爆料投訴書的可信度。爆料投訴書披露，白宮助手對特朗普在通話中暗示以澤連斯基幫助調查拜登換取援助，感到驚慌，故「以不尋常舉措」試圖把該通話紀錄隱藏於通常僅用來存放該國最機密情報的高度安全電腦系統中。

現役、前任知情官員更披露，白宮秘存於高度機密電腦系統的還有特朗普跟沙特國王薩勒曼、沙特王儲穆罕默德、沙特前任駐美大使哈立德親王的談話紀錄。他們指，白宮在去年初特朗普與墨西哥、奧地利的領袖通話內容外泄後，開始限制規管相關資訊。不過，觸發更嚴格限制的，是特朗普在橢圓形辦公室跟俄國外交部長拉夫羅夫、俄國前駐美大使基斯利亞克的討論細節外泄。

國安分析家：無見過此做法

白宮發言人拒絕回應，白宮顧問康韋表示「檔案一直作恰當處理」。惟曾在奧巴馬政府國家安全委員會、小布殊時代財政部工作的國安分析家維諾格勒（Sam Vinograd）稱，無見過蓄意把通話謄本編成代碼的做法。

（紐約時報/CNN）