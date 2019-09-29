美民主黨「開快車」彈劾特朗普 向國務卿發傳票 關鍵人物本周作證

眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、情報委員會主席希夫（Adam Schiff）、監督及政府改革委員會主席卡明斯（Elijah E. Cummings）上周五宣布，本周開始將面詢5名國務院官員，包括傳聞因違命拒逼基輔調查民主黨總統參選人拜登而被辭退的前任駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch），以及據說曾會晤烏克蘭官員談論怎樣「渡引」特朗普要求的烏克蘭問題特別代表福爾克爾（Kurt Volker）。

未出席將視妨礙調查

3個委員會發了傳票給國務卿蓬佩奧，要求提供特朗普、其私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）、烏克蘭政府之間的互動紀錄，另致函通報所準備傳召人士的日子，強調道：「這些部門職員任何一個未能如期出席作證，將被視作妨礙眾議院彈劾調查的證據。」

該函還特別提到福爾克爾身為朱利亞尼中介人的涉嫌，說：「國務院承認過，烏克蘭問題特別代表福爾克爾，擔當着安排（澤連斯基代表）與沒有美國政府官職的朱利亞尼會面的直接角色。」據白宮上周三公開的7月25日通話紀錄顯示，特朗普曾促烏克蘭總統澤連斯基跟朱利亞尼、美國司法部長巴爾（William Barr）配合調查拜登父子。

涉擔直接角色 烏克蘭特使請辭

54歲的福爾克爾是資深外交官，2017年起以義務形式擔任烏克蘭問題特使。據報曾任中央情報局分析員的匿名爆料人，在呈國會的投訴書內五度提及他，指出特朗普與澤連斯基通話後的第二天，福爾克爾到基輔為如何把美國總統的要求「渡引」向調查民主黨籍前副總統拜登父子提供建議。他被投訴書點名後，上周五向國務院請辭，成為「烏克蘭門」首名下馬官員，但他沒有公開解釋辭職理由。有知情者表示，鑑於近日事態，他認為已難有效擔任此職。福爾克爾將於周四（10月3日）作證。

美國國務院多名官員對法新社說：「眾議院委員會正在調查，特朗普向烏克蘭施壓干預2020年大選，以及擱置國會提供予烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的保安援助，危及國家安全。」另有兩個眾議院委員會上周五宣布，調查白宮拖延給予烏克蘭援助的理由，並致函白宮預算辦公室索取相關決策過程的書面答覆和文件。

民調：支持彈劾者急增

事情發展使支持彈劾的公眾趨增。The Hill-HarrisX民調顯示，贊成彈劾的受訪者增加12個百分點至47％，超過反對的42%；Politico的調查顯示，贊成者增加7個百分點至43％，跟反對者比例一樣。

（法新社/彭博社/Politico）