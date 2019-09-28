黑客狙擊空巴供應商 劍指引擎技術

空巴今年1月公司更承認曾發生保安事故，「導致資料在未獲授權下遭存取」。法新社報道引述消息人士稱，空巴實質面對更大規模的黑客活動威脅。過去12個月間，空巴的供應商最少4次遭大型黑客攻擊，受影響的包括引擎生產商勞斯萊斯公司、法國科技顧問公司Expleon及另外兩間與空巴合作的承包商。

矛頭直指中國

消息稱，黑客主要攻擊供應商連接至空巴系統的虛擬私人網絡（VPN），疑是旨在取得涉及空巴飛機零件認證過程的技術文件，部分被竊文件與空巴軍用運輸機A400M的渦輪螺旋槳引擎有關，空巴A350客機的推進系統及電子控制系統亦成窺探目標。雖然調查暫未能確認黑客的身分，但多名消息人士相信，與中國有關的黑客組織APT10或JSSD可能是幕後黑手。

空巴發言人稱，公司留意自身成不當行為的目標，會持續監察同類威脅，並採取保障行動。勞斯萊斯拒絕評論報道，但承認有人確曾企圖存取公司系統，已與相關部門密切合作，盡量減低衝擊。

華外交部斥不實

中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會上斥報道不實，又稱近年不少關於網絡攻擊的報道，在毫無證據下將矛頭直指中國，以抹黑中國。

（法新社/路透社）