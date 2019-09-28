紐時：爆料者是中情局人員 了解烏克蘭政治 「投訴可信」

受訓分析員 曾任職白宮

報道引述消息人士稱，爆料者曾在白宮任職，後來再回到中情局工作。紐時指他在特朗普與烏克蘭總統澤連斯基7月25日的通話後1星期，匿名向CIA首席法律顧問埃爾伍德（Simmons Elwood）指特朗普與一名外國領袖通電話的事件有多嚴重。爆料者舉出最少6名可佐證他的人士身分，監督美國情報機構的督察長艾特金森查問其中數人後，認為爆料者證詞可信。埃爾伍德其後與白宮副法律顧問及司法部國安部門主管商討事件，而爆料人在提出匿名指控後2星期另行再作投訴。

紐時指投訴內容顯示爆料人是一名受訓過的分析員，熟知美國對歐洲政策，反映他對烏克蘭政治相當了解，並擁有一定法律知識，而這方面的專長有助增加國會議員對其投訴的信心，並反駁外界對於他或對特朗普有誤解的指控。爆料人的代表律師拒絕確認當事人是否在中情局工作，又稱傳媒披露他的個人資料會對他構成危險。

紐時總編輯巴奎特（Dean Baquet）則認為做法恰當，指總統和他部分支持者攻擊爆料人的誠信：「我們決定公開爆料人的有限資料，包括他在非政治機構工作，而他的投訴是基於對白宮深入的了解和認識——我們希望提供資訊予讀者，讓他們自行判斷爆料人是否可信。」

特朗普暗示叛國罪嚴懲泄密者

另外，特朗普前日向美國駐聯合國代表團稱要找出提供資料給爆料者的人士身分，指泄密者就像間諜，暗示對方面臨叛國控罪：「你知道以前我們很精明時是怎麼做的，對吧？間諜和叛國罪，我們過去處理方式和現在有些不同。」

投訴書和錄音文本曝光後，有愈來愈多民主黨議員認為特朗普應接受彈劾，但參議院由共和黨掌控，特朗普暫難被彈劾。眾議院情報委員會主席、民主黨籍的希夫周四向美國有線新聞（CNN）表示，希望其他掌握「烏克蘭門」事件資料的證人與他們合作。

（紐約時報）

（烏克蘭門）