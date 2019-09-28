互聯網動員 示威者借鑑港反修例經驗

互聯網在推動今次示威的角色不可或缺。例如周一示威開始前，社交網站已廣傳學生在示威期間的行動清單，包括遇到催淚彈時戴面罩、注意衣著等。網上亦列出學生對政府的連串訴求，包括要阻止森林大火、撤走在巴布亞地區的士兵等。22歲大學生法迪拉（Danu Rizky Fadilla）表示，互聯網是動員學生反對「惡法」的關鍵：「互聯網與學生運動已經密不可分。學生運動已包含了資訊科技，例如標籤、帖文和聯署請願。」

參考應對催淚彈橡膠彈策略

過去3個多月反逃犯條例示威期間本港示威者應對催淚彈、橡膠子彈和水炮車等的策略，亦成為印尼示威者的參考。例如一段有關如何處理催淚彈的影片被翻譯成印尼語後，在社交網站上廣傳並獲逾100萬人次觀看，不少人都留言稱「可以模仿！」、「來自香港的提示」等。本港示威者過去數月自發組織眾籌活動，支援在示威期間受傷或被捕需要資金援助的人，印尼示威者亦發起眾籌支援抗爭運動的所需開支。

香港亦有學生留意到印尼局勢，並在網上留言支持，呼籲他們團結。中文大學學生Alex向路透社表示，他會用標籤呼籲印尼示威者團結，及寫下用Google翻譯鼓勵他們要堅強下去的印尼語。

（路透社）