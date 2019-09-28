佐科連任後急推改革種禍根

保守派精英招民憤

印尼東面的巴布亞分離分子近月的抗爭活動衍生多場流血衝突，已釀成至少32人喪命。馬來西亞、新加坡及至泰國亦把它們的污染指數飇升，歸咎印尼農民火耕導致的煙霧禍連。與此同時，佐科涉嫌為討好國內的穆斯林等保守派精英，順應國會批准削弱肅貪委員會的權力，以及修例把同居、婚外性行為、非醫療因素或強暴的墮胎、侮辱正副總統名譽、蔑視政府與司法機構等列為「刑事」，還有供水私有化，容許企業擴大對土地、礦產等資源的控制力，被指侵犯人權、公民自由，招來愈來愈大的民憤。

以大學生為主的示威者要求佐科頒布緊急法令恢復反貪機構權力、撤回惡法，停止焚燒雨林及懲治相關企業、限制企業獲取天然資源，遏止在巴布亞的軍事行動，釋放政治犯及放寬言論自由。獨立民調機構印尼調查所的哈南（Djayadi Hanan）指佐科唯有撤回法例才能重拾公眾信任。不過，英國倫敦顧問公司「控制風險」的政治分析家蘇卡索諾（Achmad Sukarsono）指出，佐科的「真正反對者」源自所屬政黨，他只可以在執政「鬥爭民主黨」（PDI-P）人及其盟友贊成下推行改革，即「必須順應政治精英接納的步伐」。佐科當選其一關鍵，就是獲伊斯蘭團體知名教士阿明（Maruf Amin）的支持。

學者：他連自己的政黨都控制不了

國際戰略研究所東南亞政治研究員康奈利（Aaron Connelly）也說：「他控制不了聯盟，就連自己的政黨也控制不了。他必須在各種問題上爭取個別黨團的支持，但當中許多是跨黨派的。這將是艱難的工作。」

（彭博社/紐約時報）