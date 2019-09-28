印尼反惡法示威兩學生亡 總統命調查 一中槍一被猛擊 國際特赦斥警濫暴

示威昨日踏入第5日，警方證實一名22歲大學生在肯達里市周四的示威期間胸部中槍，其後送院搶救不治。有警方消息指，驗屍報告顯示其傷口由實彈造成。警方則重申防暴警察在行動當日沒有攜帶實彈，呼籲民眾給予警方時間找出肇事者，若發現有警員犯罪將會依法處理。法新社亦引述當地醫院主管報道，另一名19歲學生在周四的示威中，因頭部遭鈍器重擊而身亡，但實際受傷情况仍然未明。佐科昨日下令就兩名學生之死展開調查，又稱「從一開始已吩咐警察局長及其員工不要過度行事」。

與警「割席」 稱早吩咐勿過度行事

印尼新修訂的刑事法將婚外性行為及侮辱總統等行為列作非法，另一項法案則提出在反貪機構之上加設監督委員會，被指削弱其獨立調查權力，觸發大批民眾自周一起在各地示威，是自1998年以來該國最大型示威活動。佐科後來暫緩國會就刑事法新修訂表決，惟仍未能平息民憤，他周四稱正考慮撤銷監管反貪機構的法案。首都雅加達昨日有數百名學生在國會附近示威，要求撤銷監管反貪機構，並為兩名死者討回公道，包括將未有保障民主的肯達里市警方首長撤職。

示威爆發至今有逾200人被捕，單是雅加達就有逾300人受傷。國際特赦組織周四發表聲明，指其觀察員在示威現場發現有警員使用「不必要而過度的武力」，包括在火車站內施放催淚彈、毆打已被制服的示威者等，促請當局盡快就示威期間的警暴事件進行徹底而公正的調查。

學生領袖拒總統府見面 促公開對話

為平息示威，佐科前日曾表示希望邀請學生代表在周五對話，但未有透露會面地點，《金融時報》報道指學生代表已拒絕邀請。雅加達國立大學的學生幹事會（BEM UNJ）主席巴西特（Muhamad Abdul Basit）於周四表示：「如果被邀請到總統府（進行對話），我們就不能出席……我們期望總統能來到學生中間，發表他想說的話。」他又指全國學生幹事會均未收到正式邀請，只是透過參謀長穆爾多科（Moeldoko）口頭傳達有關說話。

與此同時，巴布亞省反中央政府的騷亂仍然持續，最新一輪衝突造成逾30人死亡。有數以千計民眾昨日到機場準備乘坐軍機撤走。當地記者兼紀錄片導演拉克索諾（Dandhy Laksono）因在社交網站發布與騷亂有關的帖文，在周四被指違反網絡仇恨言論法並遭到拘留。

（法新社／金融時報／路透社）